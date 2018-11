VIDEO - 2018, une saison au bout de la légende pour Hyundai et Tarquini en WTCR

WTCR - Gabriele Tarquini et la Hyundai i30 ont conclu à Macao une année extraordinaire, s'adjugeant 13 victoires et les titres Pilotes et Constructeurs.

