Bode Miller a officialisé sa retraite, en octobre dernier. Le skieur américain a brillé par ses victoires, mais aussi par ses acrobaties. Voici notre top 5.

VIDEO - Sur un ski, dérapages plus ou moins contrôlés... Le top 5 des acrobaties de Bode Miller



Découvrez le Zapping Sport Watts de Eurosport de ce 20/12/2017. Au programme, les plus belles actions du sport, les images les plus insolites et drôles et une compilation des meilleurs vidéos du sport glanées sur le web et à la télévision.



Le pire de la télé sportive, ou le meilleur du web, ou vice-versa : on ne sait plus. C'est Watts, le zapping sport de Eurosport !

