Passings en bout de course, lobs, réflexes... Le top 10 des coups de défense de Nadal

8 733 vues | 03:09

De Roland-Garros à l'Open d'Australie, en passant par l'US Open... la couverture de terrain de Rafael Nadal impressionne sur tous les tournois du circuit ATP, depuis une quinzaine d'années. Voici le top 10 des coups de défense les plus incroyables de l'Espagnol.

Découvrez le Zapping Sport Watts de Eurosport de ce 26/12/2017. Au programme, les plus belles actions du sport, les images les plus insolites et drôles et une compilation des meilleurs vidéos du sport glanées sur le web et à la télévision.



Le pire de la télé sportive, ou le meilleur du web, ou vice-versa : on ne sait plus. C'est Watts, le zapping sport de Eurosport !

