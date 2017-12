10 467 vues | 01:38

Ce n'est pas évident de faire du sport avec une tenue de père Noël. Certains relèvent le défi et cela donne des images spectaculaires !

VIDEO - Moto-cross, surf, chute libre... Le top 10 des pères Noël sportifs



Découvrez le Zapping Sport Watts de Eurosport de ce 18/12/2017. Au programme, les plus belles actions du sport, les images les plus insolites et drôles et une compilation des meilleurs vidéos du sport glanées sur le web et à la télévision.



Le pire de la télé sportive, ou le meilleur du web, ou vice-versa : on ne sait plus. C'est Watts, le zapping sport de Eurosport !

