Civitanova fonce en quarts de finale, Ter Maat brille

4 vues | 02:33

LIGUE DES CHAMPIONS - Le 4e tour a offert un grand spectacle. Dans les matches 3 et 4, Civitanova, champion en titre, qualifié pour les quarts de finale, l'a emporté 3-1 contre Ceskke Budejovice grâce à 20 points de Jiri Kovar. Ankara, Pérouse et Kedzierzyn-Kozle sont restés invaincus et Wouter ter Maat (Fenerbahce) a fait un carton avec ses 27 points.

Eurosport uniquement avec CANAL*