Toniutti : "Même si la `Team Yavbou’ est finie, on reste fun !"

207 vues | 03:30

LE CLUB EUROSPORT – La fin d’une génération et l’émergence d’une nouvelle a mis fin à cette époque de la Team Yavbou. Invités ce vendredi de notre émission, Laurent Tillie, Benjamin Toniutti et Antoine Brizard sont revenus sur cette transmission au sein du groupe France. Si le nom change, les valeurs et leurs ambitions, non.

