Quand les joueurs bravent la règle du blanc à Wimbledon

WIMBLEDON - Sur le pré de Londres, le blanc sur (et sous) les tenues est une obsession, une règle de plus en plus absolue au All England Club. Après des dérives, un durcissement de la règle a été observé. Certains ont bien tenté de contourner les règles... avant de se faire reprendre de volée. Retour sur ceux qui ont quand même bravé l'interdit. (Réalisation: Sébastien Petit)

