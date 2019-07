Les balles de Wim plus grosses qu’ailleurs : "6%, c’est énorme !"

307 vues | 02:53

DIP IMPACT - Le tournoi de Wimbledon a été considérablement ralenti depuis plusieurs années. Le gazon est plus dense, et les balles sont plus grosses que sur le reste du circuit. 6% de plus de circonférence par rapport aux autres tournois. Pour Arnaud Di Pasquale, cela fait des années que ça dure et cela explique pourquoi le jeu sur gazon des années 2000 n'a plus rien à avoir avec avant.

