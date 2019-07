VIDEO - "Federer, Djokovic et Nadal favoris ? Oui car ils pèsent plus de 82% de réussite chacun"

DIP IMPACT - Comme sur les autres tournois du Grand Chelem, ou les Masters 1000, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal sont les favoris naturels à Wimbledon que tout le monde attend au bout de la quinzaine londonienne. Car depuis 2003, c'est l'un d'eux qui s'imposent systématiquement. Et que cette saison encore, ils gagnent plus de 82% de leurs matches.

