Federer, 20 ans de Wimbledon, 20 ans de records

1 117 vues | 02:27

JEU, SET ET MATHS - Cette année, Roger Federer fête les 20 ans de sa première participation à Wimbledon. Vous doutez encore que le Suisse est la référence ultime sur gazon ? En quelques statistiques, voici un peu plus la preuve de son incroyable réussite à Londres. (Stats: Jeu, Set et Maths ; réalisation: Sébastien Petit)

Eurosport uniquement avec CANAL*