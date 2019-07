"Djokovic a abandonné l'idée de se faire aimer du public"

328 vues | 02:02

DIP IMPACT - Novak Djokovic et le public, c'est une histoire contrariée. Le Serbe se sent moins aimé que Roger Federer et Rafael Nadal, alors qu'il fait tout pour l'être. Une fois le 5e titre londonien gagné, l'attitude du Serbe, à peine enjoué, en a dit long pour Benoit Maylin et Camille Pin, qui pensent que le Serbe est passé à autre chose, sans en attendre davantage.

