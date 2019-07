A Djokovic les stats qui marquent, à Federer celles qui tuent

534 vues | 02:16

WIMBLEDON - A finale exceptionnelle, un zoom qui ne l'est pas moins sur les deux protagonistes : Novak Djokovic, brillant vainqueur en 5 sets et 5 heures de jeu de son 16e titre du Grand Chelem. Et Roger Federer, le battu du jour malgré des occasions en or qui auraient dû l'emmener vers son 21e trophée majeur. (Statistiques: Jeu, Set et Maths - Réalisation: Sébastien Petit)

