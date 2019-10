Vienne - Simon : "Lopez a un peu plongé physiquement"

2 vues | 00:31

Gilles Simon a décroché son ticket pour le deuxième tour du tournoi de Vienne, ce mardi, en battant Feliciano Lopez (6-4, 6-3). Breaké dans le premier set et mené 4-3, le Français a su faire son retard et breaker deux fois pour gagner la manche (6-4). Il a rapidement pris de large dans le deuxième acte (3-0) et a sauvé trois balles de débreak lors du cinquième jeu pour gagner la rencontre en deux

