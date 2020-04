Il y a dix ans, Nadal se baladait face à Ferrero à Monte-Carlo

52 vues | 01:40

Il y a dix ans, en quarts de finale à Monte-Carlo, Rafael Nadal battait Juan-Carlos Ferrero, en deux manches (6-4, 6-2), avant un nouveau sacre sur le Rocher. Cette défaite fut malgré tout une "performance" pour le vainqueur de Roland-Garros 2003 quand on sait que le Majorquin n'a perdu que six jeux ensuite en demies et en finale.

