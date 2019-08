VIDÉO - US Open - Garmin : Pas épargné par son physique, Del Potro s'est toujours relevé

40 vues | 02:25

US OPEN - Dix ans après son exploit face à Federer en finale du Majeur américain pour son unique titre en Grand Chelem, Juan Martin Del Potro ne sera pas à New York cette année. De nouveau blessé, à une rotule cette fois, le joueur argentin est pourtant sur le chemin du retour et il retrouvera bientôt les courts. Pour un énième come-back, lui qui a dû si souvent surmonter l'adversité.

Eurosport uniquement avec CANAL*