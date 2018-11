Tsitsipas, Shapovalov... la NextGen est-elle enfin lancée ? Le débat de Court 17

483 vues | 25:53

COURT 17 - Entre l'éclosion de Tsitsipas et De Minaur, tous deux finalistes du Masters NextGen, et ceux qui s'installent doucement mais sûrement comme Zverev et Shapovalov, la nouvelle génération de joueurs semble prête pour imposer sa patte sur le circuit et tenir la dragée haute aux tout meilleurs en 2019. Arnaud Di Pasquale et Benoit Daniel vous exposent leur pari pour la saison à venir.

Eurosport uniquement avec CANAL*