Couronné à Melbourne, patron chez les juniors : Qui est Mayot ?

TENNIS TALENT - Ils ont moins de 20 ans et sont peut-être les stars de demain. Tout au long de l'année, Eurosport.fr vous propose de découvrir les talents des circuits WTA et ATP. Focus sur Harold Mayot, récent vainqueur de l'Open d'Australie juniors et depuis numéro 1 mondial de sa catégorie. Le Français de 18 ans impose sa cadence du fond du court... et compte aussi le faire dans sa carrière.

