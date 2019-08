Kyrgios, la stat' qui claque : face aux top 10, même Djokovic est derrière

871 vues | 01:41

JEU, SET ET MATHS - En 2019, Nick Kyrgios a un pourcentage étonnant de victoires face à des membres du top 10. Benoit Paire et Jo Wilfried Tsonga ont mis fin à une longue malédiction. Retour en stats sur les faits marquants de la semaine. (Stats : Jeu, Set et Maths ; réalisation : Alicia Roux)

