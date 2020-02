Pour ou contre le coaching ? "Les joueurs doivent savoir se débrouiller tout seuls"

1 547 vues | 04:10

DIP IMPACT - Le débat de la semaine qui fait rage porte sur l'entrée du coaching durant les matches féminins depuis les tribunes et sur le court entre les sets. Si Boris Becker ou encore Patric Mouratoglou sont pour, d'autres sont contre, comme Camille Pin et Antoine Benneteau. Voici leurs arguments. Et vous, qu'en pensez-vous ?

