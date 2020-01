Pouille décale son retour : "Débuter à Montpellier serait un trop grand risque"

1 474 vues | 05:53

DIP IMPACT - Invité exceptionnel de notre émission tennis hebdomadaire, Lucas Pouille a fait le point avec Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau sur sa blessure au coude et son retour sur le circuit. Le Français a annoncé qu'il serait trop juste pour débuter sa saison à Montpellier et qu'il espérait reprendre lors de la tournée américaine, notamment à Acapulco fin février. (Réal: Seb.Petit)

