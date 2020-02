Pioline : "Monfils gagne en maturité, mais a encore un défaut: ses sautes de concentration"

42 vues | 05:05

DIP IMPACT - Dans notre émission hebdomadaire, Antoine Benneteau et Cédric Pioline sont revenus sur les deux dernières belles sorties de Gaël Monfils à Montpellier et Rotterdam, signe que le Français est de plus en plus mature sur le court, même s'il lui reste encore des progrès à faire au point de vue de sa concentration. (Réalisation: Sébastien Petit)

