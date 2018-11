Novak Djokovic est-il revenu pour durer au sommet ? Le débat de Court 17

51 vues | 15:17

COURT 17 - Novak Djokovic finira donc bel et bien la saison 2018 au premier rang mondial. Une surprise pour celui qui pointait au-delà du Top 20 il y a un peu plus de cinq mois. Fort de deux titres du Grand Chelem cette année, le Serbe est-il parti pour rester sur le trône pour plusieurs années ? On en parle dans Court 17 avec Benoit Daniel et notre consultant Arnaud Di Pasquale. (Réal: S.Petit)

