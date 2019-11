De Minaur a tenu son rang face à Davidovich Fokina

VIDEO - Next Gen ATP Finals : Alex De Minaur a tenu son rang face à Alejandro Davidovich Fokina

57 vues | 02:13

VIDEO - NEXT GEN ATP FINALS - Alex De Minaur a tenu son rang de favori mardi, face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. L'Australien s'est imposé plutôt facilement (4-2, 3-4, 4-1, 4-1), et prend déjà une bonne option dans le groupe A, où Miomir Kecmanovic s'est imposé un peu plus tôt contre Casper Ruud. Le résumé du match en vidéo.

Eurosport uniquement avec CANAL*