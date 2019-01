"Nadal ne laissera pas les clés du camions à Djoko à Roland-Garros"

1 100 vues | 01:52

DIP IMPACT - Le rapport de force entre Rafael Nadal et Novak Djokovic sera-t-il aussi déséquilibré à Roland-Garros et plus généralement sur terre battue ? La question a été posée à nos consultants dans notre émission digitale... Et nos compères ne sont pas vraiment d'accord.

