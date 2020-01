Nadal - Kyrgios : "Un joli réglement de compte sur un terrain de tennis"

1 919 vues | 02:46

OPEN D'AUSTRALIE - Animosité entre Nick Kyrgios et Rafael Nadal, l'Australien "investi d'une mission" devant son public... Ce combat entre les deux joueurs est très attendu. Nos consultants Georges Goven et Arnaud Di Pasquale ont hâte de voir ce match : "On peut s'attendre à tout !"

