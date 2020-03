Nadal, 13 ans qu'il attendait ça !

416 vues | 02:09

JEU SET ET MATHS - Ce n'était plus arrivé depuis le tournoi d'Indian Wells 2007. Loin de sa terre battue, Rafael Nadal n'a pas concédé le moindre set de toute la semaine, à Acapulco. Novak Djokovic a un peu plus peiné à Dubaï, mais il a gagné. Voici les stats de la semaine (réalisation : Anne Thirion, Statistiques : Jeu Set et Maths).

