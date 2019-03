VIDEO - Miami : S.Williams, Federer, Djokovic et Osaka ont inauguré le nouveau Stadium

ATP/WTA MIAMI - Mercredi, les n°1 mondiaux Naomi Osaka et Novak Djokovic, ainsi que leurs illustres prédécesseurs Serena Williams et Roger Federer, ont officiellement inauguré le nouveau complexe qui accueille désormais les tournois féminin et masculins da la cité floridienne. Au coeur du nouveau court central, ils ont symboliquement découpé le traditionnel ruban.

