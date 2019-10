Même deux ans après, Murray est toujours injouable en finale

14 455 vues | 02:33

JEU, SET ET MATHS - Andy Murray a fait très fort en remportant le tournoi d'Anvers, un peu plus de deux ans après son dernier titre. Et laissera des regrets à Wawrinka, même si, face à l'Ecossais, il n'avait que très peu de chance de remporter la victoire. (Stats: Jeu, Set et Maths; réal : Sébastien Petit)

