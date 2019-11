A peine utilisé, aussitôt contesté : le VAR ne fait pas non plus l'unanimité en tennis

VIDEO - Masters Next Gen - Revivez l'imbroglio autour du VAR entre l'arbitre et Davidovich Fokina

1 364 vues | 05:19

MASTERS NEXT GEN - Le Masters Next Gen à Milan est un lieu d'expérimentation et le VAR a ainsi été introduit pour juger des situations litigieuses. Lors du match entre Miomir Kecmanovic et Alejandro Davidovich Fokina jeudi, la vidéo a ainsi montré que le Serbe avait frappé la balle, une fois sortie, après rebond et l'arbitre lui a accordé le point, au grand dam de l'Espagnol. Voyez plutôt.

