Rallye, volées acrobatiques, accolade et amortie : le Cap a été servi

VIDEO - Les plus beaux points de l'exhibition entre Roger Federer et Rafael Nadal

Roger Federer et Rafael Nadal ont disputé "The match in Africa 6", vendredi au Cap. Une exhibition en faveur de la fondation du Suisse durant laquelle ils ont offert au public sud-africain de grands sourires et quelques beaux points, que voici.

