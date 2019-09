VIDEO - Le Conte d'Henri : Pioline et le tie-break du siècle

US OPEN - En quart de finale de l'édition 1999, Cédric Pioline affronte Gustavo Kuerten. Les deux hommes disputent l'un des plus beaux jeux décisifs de l'histoire du tennis marqués par un passing magique en bout de course du Français.

