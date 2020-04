Mahut sur les JO de Tokyo : Herbert m’a dit "on ne lâche pas, il reste un an"

VIDEO - Le Club Eurosport - Mahut aux JO de Tokyo: Herbert m’a dit "on lache pas, il reste un an"

53 vues | 02:24

LE CLUB EUROSPORT – Invités de l’émission, Jo-Wilfried Tsonga et Nicolas Mahut sont revenus sur leurs objectifs de médaille aux jeux olympiques de Tokyo. Ce dernier, âgé de 38 ans, doit maintenant attendre un an de plus avant de disputer ses derniers jeux, en compagnie de Pierre-Hugues Herbert. Une poursuite de sa carrière au-delà de 2020, qu’il n’avait pas planifiée.

Eurosport uniquement avec CANAL*