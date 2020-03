Cornet : "De la solidarité ? Le tennis est un sport assez solitaire…"

44 vues | 03:24

LE CLUB EUROSPORT - Comment le tennis va-t-il traverser la crise sanitaire due au coronavirus et la crise économique qui risque d’en émaner ? Invités ce mardi de notre émission, Alizé Cornet et Corentin Moutet ont affiché un certain scepticisme quant à la capacité des joueurs et des joueuses à faire preuve de solidarité, et à s’organiser face aux instances sans but individuel en toile de fond.

