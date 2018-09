Djokovic - Federer : les images d'un double historique

4 655 vues | 01:32

LAVER CUP - Pour leur premier double disputé ensemble, Novak Djokovic et Roger Federer ont été battus par la paire composée du Sud-Africain Kevin Anderson et de l'Américain Jack Sock, lauréats de l'épreuve messieurs à Wimbledon et à l'US Open, lors de la première journée de la Laver Cup organisée à Chicago (États-Unis).

Eurosport uniquement avec CANAL*