VIDEO "L'objectif de Djokovic : devenir le plus grand joueur de l'histoire"

393 vues | 04:57

COURT 17 - Novak Djokovic est redevenu la machine à gagner qu'il était il y a deux ans. Cela n'a pas échappé à Benoit Daniel et notre consultant Arnaud Di Pasquale. De nouveau numéro un mondial, le Serbe a désormais la main pour donner un nouveau tournant à sa carrière. Et, pourquoi pas, contester à Roger Federer l'habit du plus grand joueur de tous les temps.

Eurosport uniquement avec CANAL*