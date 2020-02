VIDEO - Jeu, Set et Maths : Monfils et Paire, modèles de régularité… à leur manière

JEU, SET ET MATHS - Les finales pour Gaël Monfils, les victoires face à des joueurs classés hors du Top 100 pour Benoît Paire ou les blessures de Richard Gasquet : on a pu vérifier à quel point les joueurs français pouvaient être réguliers, pour le meilleur et pour le pire. Voici les stats marquantes de la semaine avec Jeu, Set et Maths (Réalisation : Rémi Amarouche).

