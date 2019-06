VIDEO - Jeu, Set et Maths : Federer toujours plus haut, Barty 675 jours après

JEU, SET ET MATHS - En remportant son 10e titre à Halle, Roger Federer s'est rapproché un peu plus du record de 109 titres de Jimmy Connors. A Nothingham, Ashleigh Barty est devenue numéro un mondiale. Pour la première fois de sa carrière. (Réalisation : François-Xavier Rallet et Jeu Sets et Maths)

