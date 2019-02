VIDEO - Jeu, Set et Maths : Ce domaine dans lequel Monfils est sur le podium avec Federer et Nadal

6 332 vues | 01:41

JEU, SET ET MATHS - En partenariat avec le compte Twitter de Jeu, Set et Maths, voici les statistiques frappantes de la semaine écoulée. Au menu, Monfils, Griekspoor, Opelka, Chung et Ferrer (Statistiques: Jeu, Set et Maths ; Réalisation: Sébastien Petit).

Eurosport uniquement avec CANAL*