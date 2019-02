VIDEO Humbert et Auger-Aliassime, futurs Top 10 ? On en a parlé dans DiP Impact avec Cédric Pioline

vue | 48:42

DIP IMPACT - Vous êtes fans de la petite balle jaune ? Alors sortez vos raquettes : Cédric Pioline flanqué de Benoît Maylin vous donnent rendez-vous pour notre émission live dédiée au tennis. Cette semaine, retour sur les performances de Ugo Humbert et de Felix Auger-Aliassime. Et sur le retour sur le circuit ATP de Federer à Dubaï et Nadal à Acapulco.

Eurosport uniquement avec CANAL*