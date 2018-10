VIDEO - Garcia et Mladenovic dans le dur, Herbert dans le vif du sujet : On en a parlé dans Court 17

4 vues | 38:34

COURT 17 - C'est le retour de votre émission tennis sur Eurosport.fr ! Arnaud Di Pasquale et Benoit Daniel vous parlent de la petite balle jaune avec leur invité, Julien Benneteau, futur retraité et capitaine de Fed Cup, autour des thèmes suivants : les durs moments de Garcia et Mladenovic, le grand bon en avant de Pierre-Hugues Herbert et les news de la semaine.

Eurosport uniquement avec CANAL*