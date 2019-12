En 2019, la NextGen a grandi d'un coup : la preuve en stats

112 vues | 02:25

JEU, SET ET MATHS - Si Djokovic et Nadal n'ont pas laissé échapper les tournois du Grand Chelem, la Next Gen, Stefanos Tsitsipas et Bianca Andreescu en tête, ont franchi un nouveau cap en 2019. Retour sur cinq statistiques qui prouvent que la nouvelle génération fait irrémédiablement son trou. (Statistiques: Jeu, Set et Maths, Réalisation: Sébastien Petit)

Eurosport uniquement avec CANAL*