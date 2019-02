Di Pasquale : "Nadal n’est pas toqué : il se rassure dans ses routines"

384 vues | 03:31

DIP IMPACT - Dans notre émission digitale, notre consultant Arnaud Di Pasquale revient sur la partie mentale d’un joueur de tennis. Ce n’est plus tabou : tous les professionnels travaillent avec un coach mental à un moment donné de leur carrière. Le but ? Réduire les parasites avec des routines pour rester concentré le plus longtemps possible. Exemple qui parle à tous : Nadal et ses bouteilles...

