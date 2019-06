"Le Transition Tour, c'est déjà terminé, et c'est tant mieux !"

97 vues | 02:53

DIP IMPACT - Né sous les huées le 1er janvier 2019, le Transition Tour n'existe déjà plus. Instauré par la Fédération internationale, ce 3e niveau de compétition, après l'ATP et WTA Tour et les Challengers, a été supprimé par les instances après 6 mois d'existence en raison de la gronde des joueurs et entraîneurs du circuit. Décision qui n'est pas sans ravir Arnaud Di Pasquale.

Eurosport uniquement avec CANAL*