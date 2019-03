Di Pasquale : "Kyrgios ? Une tête de con... qui fait du bien au circuit"

343 vues | 02:30

DIP IMPACT - Le cas Nick Kyrgios divise. Est-ce que ce tempérament sanguin et fougueux fait du bien au circuit ? Oui, répond notre consultant Arnaud Di Pasquale. Même s'il manque souvent de respect, l'Australien sort du cadre policé du monde du tennis et ce n'est pas plus mal pour lui donner encore plus d'attrait...

