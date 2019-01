VIDEO Di Pasquale : "Federer ne sera plus n°1, mais il est encore capable d’un coup d’éclat"

21 699 vues | 00:59

DIP IMPACT - Que retenir de la prestation de Roger Federer en Australie ? Benoit Maylin et Arnaud Di Pasquale reviennent sur la sortie de piste du double tenant du titre dans notre émission digitale. Et notre consultant pense qu'un Grand Chelem est encore dans sa raquette... mais pas plus.

