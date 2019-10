"Depuis Wimbledon, Medvedev est le n°1... sans pétage de plomb"

80 vues | 04:01

DIP IMPACT - Nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec Daniil Medvedev. Le Russe n'est pas que le leader de la Next Gen, mais aussi celui du classement ATP (virtuel) si on comptait les points depuis la fin de Wimbledon. Le tout avec la plus grande grande décontraction, sans exposer en vol, comme cela a pu arriver à d'autres, nous souligne Arnaud Di Pasquale dans notre émission hebdomadaire.

