vue | 01:44

DIP IMPACT - Et si c'était elle, la future numéro un mondiale ? Elle, c'est la Canadienne Bianca Andreescu, vainqueur à Indian Wells contre toute attente. Mais son jeu puissant, varié et son temparément de feu ont plu à nos chroniqueurs Arnaud Di Pasquale et Benoit Maylin.

