VIDEO - Davis Cup - Est-ce que la Coupe dévisse ? On en parle dans Dip Impact à 13h

38 vues | 00:00

DIP IMPACT - Vous êtes fan de la petite balle jaune? Alors ressortez vos raquettes: c'est le retour de votre émission tennis hebdomadaire! Ce mardi, Arnaud Di Pasquale et Benoît Maylin vous retrouvent pour un live, sur Facebook et Eurosport.fr, pour parler de l'actu tennis. Cette semaine: l'événement contrasté de la Coupe Davis : la victoire de l'Espagne et la victoire de la nouvelle version ?

Eurosport uniquement avec CANAL*