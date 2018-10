VIDEO - Corretja : "Je reste optimiste pour une participation de Nadal à Bercy et au Masters"

130 vues | 04:43

COURT 17 - Dans notre émission tennis hebdomadaire, Alex Corretja est intervenu pour nous parler de la fin de saison de Rafael Nadal. Pour l'ancien joueur espagnol, la blessure du Majorquin est moins grave que la précédente et pourrait ne pas l'empêcher de jouer les deux derniers tournois de la saison à Paris et Londres et ainsi défendre sa place de numéro un mondial. (Réal: Petit/Daniel)

