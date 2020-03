Moutet : "C’est tellement bon d’avoir le luxe de faire autre chose que du tennis"

120 vues | 02:52

LE CLUB EUROSPORT - Alizé Cornet et Corentin Moutet ont évoqué leur gestion de l’absence de compétition, ce mardi dans notre émission. Pour Cornet, le manque physique prime. Et elle fait d’ailleurs tout pour remédier à cela. Alors que pour Moutet, c’est plus dans la tête que l’adaptation est difficile… mais pas inintéressante : il estime que pouvoir penser à autre chose qu’au tennis est précieux.

